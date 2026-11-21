Date, luoghi e orari delle partite che vedranno coinvolte le formazioni maschili e femminili del vivaio nerazzurro
VIDEO FCIN1908 / Inter Youth, Bigica: "Dobbiamo trovare stabilità. Mi dà fastidio che..."
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UNDER 20 Sabato 21 novembre, ore 13:00 - Campionato, 11ª giornata: Inter-Juventus - KONAMI Women and Talent Center, Milano.
UNDER 19 FEMMINILE Sabato 21 novembre, ore 14:00 - Campionato, 9ª giornata: Inter-Como 1907 - "Centro Sportivo SNEF Lambrone", Erba (CO)
UNDER 18 Domenica 22 novembre, ore 13:00 - Campionato, 11ª giornata: Torino-Inter - Centro Sportivo "Robaldo", Torino.
UNDER 17 Domenica 22 novembre, ore 15:00 - Campionato, 11ª giornata: Mantova-Inter - Centro Sportivo "Nuovo Migliaretto", Mantova.
UNDER 16 Domenica 22 novembre, ore 15:00 - Campionato, 9ª giornata: Hellas Verona-Inter - Campo Sportivo, Santa Lucia, Verona.
UNDER 15 Domenica 22 novembre, ore 11:30 - Campionato, 9ª giornata: Hellas Verona-Inter - Antistadio Hellas Verona, Verona.
UNDER 15 FEMMINILE Domenica 22 novembre, ore 13:00 - Campionato, 9ª giornata: Parma-Inter - Centro Sportivo "Il Noce", Noceto (PR).
(inter.it)
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