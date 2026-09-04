Date, luoghi e orari delle partite che vedranno coinvolte le formazioni maschili e femminili del vivaio nerazzurro
VIDEO FCIN1908 / Tarantino: "Bigica allenatore importante. Vogliamo che i nostri giovani..."
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UNDER 20 Venerdì 4 settembre, ore 17:00- Campionato, 3ª giornata: Bologna-Inter - Granarolo Youth Centre, Crespellano (BO).
UNDER 18 Domenica 6 settembre, ore 11:00 - Campionato, 2ª giornata: Roma-Inter - Centro Sportivo Trigoria, Roma.
UNDER 17 Sabato 5 settembre, ore 16:00 - Campionato, 1ª giornata: Hellas Verona-Inter - Antistadio Hellas Verona, Verona.
UNDER 16 Sabato 5 settembre, ore 17:50 - Memorial Rocca: Piacenza, Atalanta, Inter - Campo Sportivo Bertocchi, Piacenza.
UNDER 15 Domenica 6 settembre, ore 10:30 - Amichevole: Inter-Alcione - KONAMI Women & Talent Center, Milano.
(inter.it)
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