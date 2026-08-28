Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Paolo Hernan Dellafiore, nuovo tecnico dell'Inter U18, ha parlato a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione, che vedrà i nerazzurri partire da campioni in carica: "In questo mese i ragazzi hanno lavorato tanto e bene. Abbiamo fatto un ottimo ritiro con qualche 2010 aggregato. Non abbiamo giocato un numero elevato di amichevoli, ma ci faremo trovare pronti perché sappiamo che ci attende un campionato tosto. Il tricolore sulla maglia? Spero che non sia una 'pressione' per i ragazzi, ma che sia stimolante e motivo di orgoglio giocare con lo scudetto sul petto. Siamo consapevoli che sarà anche uno stimolo in più per gli avversari che ci affronteranno".

Getty Images

"L'Under 18 è a un passo dal calcio dei grandi, quindi l'obiettivo è quello di preparare il più possibile i ragazzi sia per l'Under 20 sia per l'Under 23, perché durante la stagione potrà capitare che salgano di categoria in caso di necessità, ma soprattutto in vista del prossimo anno. Il campionato è sicuramente competitivo e difficile, quindi, oltre alla crescita sportiva e umana dei ragazzi, cercheremo di arrivare nelle prime posizioni per difendere lo scudetto".