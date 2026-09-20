Dopo tanto parlare della generazione 2008, anche i 2009 dell’Inter stanno mandando segnali fortissimi: oltre cinque gol di media a partita
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Abbiamo parlato tanto, e giustamente, dei 2008 dell’Inter. Evidentemente i 2009 l’hanno presa sul personale.
La squadra nerazzurra Under 18 ha iniziato il campionato con numeri impressionanti e nell’ultima giornata ha piazzato il risultato più rumoroso: 6-1 al Milan nel derby, una partita dominata e trasformata nell’ennesima dimostrazione di forza di questo gruppo.
Quattro giornate, quattro vittorie. Ma soprattutto 22 gol segnati, una media di 5,5 reti a partita.
Numeri che raccontano meglio di qualsiasi altra cosa l’impatto avuto dai nerazzurri in questo avvio di stagione.
Dal Monza al derby: 22 gol in quattro partite
Il percorso è stato praticamente senza pause.
Alla prima giornata è arrivato l’8-0 contro il Monza, risultato che aveva già fatto capire quale potesse essere il potenziale offensivo della squadra.
Poi il successo per 4-2 sul campo della Roma, seguito dal 4-0 contro il Cagliari.
Infine il derby.
E anche contro il Milan l’Inter non ha rallentato: 6-1, con una prestazione che ha confermato una tendenza ormai evidente.
Il bilancio dopo quattro giornate dice:
Inter-Monza 8-0
Roma-Inter 2-4
Inter-Cagliari 4-0
Milan-Inter 1-6
Totale: 22 gol fatti e appena 3 subiti.
Il tabellino del derby:
MILAN U18-INTER U18 1-6
Milan U18: Bianchi; Mazzeo (cap.), Di Marco, Agresta, Zangrillo (vicecap.), Kurbegovic, Mercogliano, Martini, Borsa, Jadid, Lupo.
A disposizione: Faccioli, Mbaye, Rocca, Kharkevich, Babaj, Seye Abdou, Rusu, Piazza, Avogadro.
Allenatore: V. Antonelli.
Inter U18: Lleshi; Slatina, Bettelli, Nese, Puricelli, Cassini (vicecap.), Limido (cap.), Kartelo, Strand, Piva, Maghlout.
A disposizione: Costante, Benatti, Pannuto, Foroni, Zebrauskas, Zambon, Cattaneo, Owusu Baah, Salviato.
Allenatore: H. Dellafiore.
Marcatori: 4' Limido (I), 6' rig. Jadid (M), 9' Strand (I), 13' Maghlout (I), 37' Limido (I), 44' Strand (I), 55' Maghlout (I).
Risultato primo tempo: 1-5.
Risultato finale: 1-6.
Sostituzioni Milan: intervallo Babaj per Mazzeo; 63' Rusu per Jadid; 67' Kharkevich per Mercogliano; 70' Avogadro per Borsa.
Sostituzioni Inter: 60' Foroni per Slatina, Cattaneo per Kartelo, Owusu Baah per Strand, Salviato per Maghlout; 70' Pannuto per Nese; 80' Benatti per Limido.
Ammoniti: Mazzeo (34') e Zangrillo (88') per il Milan; Cassini (44') e Puricelli (66') per l'Inter.
Arbitro: G. Attanasio di Milano.
Assistenti: A. Colitti e D. Fantaccione di Cinisello Balsamo
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