Abbiamo parlato tanto, e giustamente, dei 2008 dell’Inter. Evidentemente i 2009 l’hanno presa sul personale.

La squadra nerazzurra Under 18 ha iniziato il campionato con numeri impressionanti e nell’ultima giornata ha piazzato il risultato più rumoroso: 6-1 al Milan nel derby, una partita dominata e trasformata nell’ennesima dimostrazione di forza di questo gruppo.

Quattro giornate, quattro vittorie. Ma soprattutto 22 gol segnati, una media di 5,5 reti a partita.

Numeri che raccontano meglio di qualsiasi altra cosa l’impatto avuto dai nerazzurri in questo avvio di stagione.

Dal Monza al derby: 22 gol in quattro partite

Il percorso è stato praticamente senza pause.

Alla prima giornata è arrivato l’8-0 contro il Monza, risultato che aveva già fatto capire quale potesse essere il potenziale offensivo della squadra.

Poi il successo per 4-2 sul campo della Roma, seguito dal 4-0 contro il Cagliari.

Infine il derby.

E anche contro il Milan l’Inter non ha rallentato: 6-1, con una prestazione che ha confermato una tendenza ormai evidente.

Il bilancio dopo quattro giornate dice:

Inter-Monza 8-0

Roma-Inter 2-4

Inter-Cagliari 4-0

Milan-Inter 1-6

Totale: 22 gol fatti e appena 3 subiti.

Il tabellino del derby:

MILAN U18-INTER U18 1-6

Milan U18: Bianchi; Mazzeo (cap.), Di Marco, Agresta, Zangrillo (vicecap.), Kurbegovic, Mercogliano, Martini, Borsa, Jadid, Lupo.

A disposizione: Faccioli, Mbaye, Rocca, Kharkevich, Babaj, Seye Abdou, Rusu, Piazza, Avogadro.

Allenatore: V. Antonelli.

Inter U18: Lleshi; Slatina, Bettelli, Nese, Puricelli, Cassini (vicecap.), Limido (cap.), Kartelo, Strand, Piva, Maghlout.

A disposizione: Costante, Benatti, Pannuto, Foroni, Zebrauskas, Zambon, Cattaneo, Owusu Baah, Salviato.

Allenatore: H. Dellafiore.

Marcatori: 4' Limido (I), 6' rig. Jadid (M), 9' Strand (I), 13' Maghlout (I), 37' Limido (I), 44' Strand (I), 55' Maghlout (I).

Risultato primo tempo: 1-5.

Risultato finale: 1-6.

Sostituzioni Milan: intervallo Babaj per Mazzeo; 63' Rusu per Jadid; 67' Kharkevich per Mercogliano; 70' Avogadro per Borsa.

Sostituzioni Inter: 60' Foroni per Slatina, Cattaneo per Kartelo, Owusu Baah per Strand, Salviato per Maghlout; 70' Pannuto per Nese; 80' Benatti per Limido.

Ammoniti: Mazzeo (34') e Zangrillo (88') per il Milan; Cassini (44') e Puricelli (66') per l'Inter.

Arbitro: G. Attanasio di Milano.

Assistenti: A. Colitti e D. Fantaccione di Cinisello Balsamo