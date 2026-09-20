Sandro Sabatini, intervenuto sul suo canale Youtube, è entrato nello specifico di Roma-Inter, parlando anche dell'assenza di Stones e delle difficoltà difensive dell'Inter:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Di sicuro si è sentita la mancanza di Stones. Non si sente la mancanza di Spence anche perché Diouf, che non ha fatto una partita esemplare, all'inizio non ha capito niente contro Molina, l'assenza di Spence si sente di meno rispetto all'assenza di Stones che, anche avendo giocato pochissimo, garantiva l'occupazione di un ruolo che adesso è abbastanza ballerino. E diciamo anche una cosa: Soulé ha giocato il miglior primo tempo da quando è alla Roma. E anche Dybala ha giocato uno dei migliori primi tempi da quando è in Italia. E ho una domanda: sono calati Dybala, Malen e Soulé, perché la prima sostituzione deve essere Koné e l'ultima deve essere Koulierakis? Un conto è far uscire Balerdi perché ha i crampi".

Josep Martinez?

Getty

"Diciamo le cose come stanno: la fortuna, nella vita, te la devi cercare ma la parata di faccia è fortuna, non è bravura. La croce l'ha fatta bene ma la palla la prende in fronte"

Perché Jones gioca così male?

"Io lo dico: di lui avevo in mente un po' di highlights, l'avevo visto in qualche partita ma non è guardi solo lui e basta. Mi sembrava però meglio di quello che abbiamo visto finora"