II presidente del Senato e tifoso nerazzurro Ignazio La Russa stigmatizza l'episodio della Curva della Juve che non rispetta il minuto di silenzio per Mazzola
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"Sandro Mazzola non è solo interista, è una leggenda del calcio. Ma la madre dei cretini è sempre incinta". Al telefono con l'ANSA il presidente del Senato e tifoso nerazzurro Ignazio La Russa stigmatizza l'episodio di Torino ma tiene "a collocarlo nella sua dimensione".
"Se preferite un'altra considerazione - aggiunge - non ti curar di lor ma guarda e passa. La grandezza di Mazzola non si misura da queste meschinità".
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