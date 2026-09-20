"Sandro Mazzola non è solo interista, è una leggenda del calcio. Ma la madre dei cretini è sempre incinta". Al telefono con l'ANSA il presidente del Senato e tifoso nerazzurro Ignazio La Russa stigmatizza l'episodio di Torino ma tiene "a collocarlo nella sua dimensione".

"Se preferite un'altra considerazione - aggiunge - non ti curar di lor ma guarda e passa. La grandezza di Mazzola non si misura da queste meschinità".