Cosa lascia Bologna-Inter: stiamo esagerando? Ecco il Bonny cattivo. Carlos Re Mida

Il successo dell'Inter di Chivu a Bologna, ma non solo. Si è concluso un weekend che ha visto protagonista il settore giovanile nerazzurro, con le formazioni Under maschili e femminili.

Andiamo a scoprire i risultati delle squadre giovanili nerazzurre.

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Inter, i risultati del vivaio

INTER UNDER 20Campionato, 7ª giornata: Lazio-Inter 2-2Reti: 2' Rocca, 20' La Torre

INTER UNDER 18

Campionato, 7ª giornata: Inter-Hellas Verona 4-0

Reti: 19' Limido, 24' e 46' Salviato 24’; 88' Owusu

INTER UNDER 17

Campionato, 6ª giornata: Inter-LR Vicenza 4-3

Reti: 31' rig. Castellarin, 54' e 78' Seghezzi 54’; 80' Puglisi

INTER UNDER 16

Campionato, 6ª giornata: Atalanta-Inter 3-3

Reti: 33', 45' e 77' Giovannoni

INTER UNDER 15

Campionato, 6ª giornata: Atalanta-Inter 8-0

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Inter Femminile, i risultati delle Under

INTER UNDER 17 FEMMINILECampionato, 4ª giornata: Como 1907-Inter 1-6Reti: 4’ Franceschi, 23’ e 31' Corraini, 39’ e 86' Rizzotto, 75’ Loda

INTER UNDER 19 FEMMINILE

Campionato, 4ª giornata: Inter-Genoa 6-2

Reti: 25’ Platto, 29’ Montaperto, 54’ Ciurleo, 57’ e 65’ Saragoni, 89’ Ascone

INTER UNDER 15 FEMMINILE

Campionato, 4ª giornata: Como 1907-Inter 0-7

Reti: 18’ 1t e 23 1t Pedrini, 17’ 2t Giovannini, 22’ 2t Amato, 1’ 3t Molinari, 5’3t Tavola, 16’ 3t Sasselli

(Fonte: Inter.it)