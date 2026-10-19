Pareggio per l’Under 20 contro la Lazio, successi per Under 18 e Under 17. Tra le ragazze arrivano tre vittorie con 19 gol complessivi
Cosa lascia Bologna-Inter: stiamo esagerando? Ecco il Bonny cattivo. Carlos Re Mida
Il successo dell'Inter di Chivu a Bologna, ma non solo. Si è concluso un weekend che ha visto protagonista il settore giovanile nerazzurro, con le formazioni Under maschili e femminili.
Andiamo a scoprire i risultati delle squadre giovanili nerazzurre.
Inter, i risultati del vivaioINTER UNDER 20
Campionato, 7ª giornata: Lazio-Inter 2-2
Reti: 2' Rocca, 20' La Torre
INTER UNDER 18
Campionato, 7ª giornata: Inter-Hellas Verona 4-0
Reti: 19' Limido, 24' e 46' Salviato 24’; 88' Owusu
INTER UNDER 17
Campionato, 6ª giornata: Inter-LR Vicenza 4-3
Reti: 31' rig. Castellarin, 54' e 78' Seghezzi 54’; 80' Puglisi
INTER UNDER 16
Campionato, 6ª giornata: Atalanta-Inter 3-3
Reti: 33', 45' e 77' Giovannoni
INTER UNDER 15
Campionato, 6ª giornata: Atalanta-Inter 8-0
Inter Femminile, i risultati delle UnderINTER UNDER 17 FEMMINILE
Campionato, 4ª giornata: Como 1907-Inter 1-6
Reti: 4’ Franceschi, 23’ e 31' Corraini, 39’ e 86' Rizzotto, 75’ Loda
INTER UNDER 19 FEMMINILE
Campionato, 4ª giornata: Inter-Genoa 6-2
Reti: 25’ Platto, 29’ Montaperto, 54’ Ciurleo, 57’ e 65’ Saragoni, 89’ Ascone
INTER UNDER 15 FEMMINILE
Campionato, 4ª giornata: Como 1907-Inter 0-7
Reti: 18’ 1t e 23 1t Pedrini, 17’ 2t Giovannini, 22’ 2t Amato, 1’ 3t Molinari, 5’3t Tavola, 16’ 3t Sasselli
(Fonte: Inter.it)
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