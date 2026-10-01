Il ct Battisti ha selezionato 33 ragazzi, tutti nati nel 2012
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Inizierà con un raduno di due giorni, dal 7 all’8 ottobre, presso il Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro di Granozzo con Monticello, in provincia di Novara, la stagione della Nazionale Under 15, che, dal 24 al 30 ottobre, sarà impegnata nella prima edizione della FIFA U-15 World Cup & Festival in Azerbaigian.
Il tecnico Enrico Battisti ha convocato per l’occasione 33 calciatori, tutti nati nel 2012, che si raduneranno mercoledì 7 ottobre a Novarello, dove sosterranno due sedute di allenamento in altrettanti giorni.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Leonardo Brigante (Torino), Gian Piero Maria Galliera (Inter), Andrea Sagripanti (Empoli);Difensori: Lorenzo Amendolagine (Juventus), Ricardo Baratti (Milan), Nicolò Bovo (Fiorentina), Alessio Carpi (Parma), Paolo Chirico (Napoli), Leonardo Cordero (Torino), Alfredo Criscito (Genoa), Cristian D’Eletto (Roma), Nicholas Morigi (Bologna), Ciro Nocerino (Roma), Alessio Piu (Fiorentina), Eric Vian (Juventus);Centrocampisti: Bryan Gianni Aramini (Juventus), Pietro Carrara (Atalanta), Giacomo Fiore (Torino), Malick Koité (Atalanta), Maicol Lugaro (Inter), Thomas Musella (Parma), Vittorio Pistonina (Torino), Mario Tambaro (Napoli), Simone Turrini (Roma);Attaccanti: Matteo Andrejić (Fiorentina), Marco Bellarosa (Parma), Gabriele Bove (Roma), Gennaro Caiazza (Napoli), Omar Canu (Fiorentina), Manuel Ferraro (Parma), Andrea Kostyuk (Milan), Manuel Pasini (Atalanta), Rayan Reguig (Roma).
(figc.it)
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