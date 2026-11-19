Arrivano le prime indiscrezioni su quella che sarà la terza divisa del club nerazzurro
VIDEO / Inter, ecco la terza maglia 2026/27: le prime immagini ufficiali
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Un ritorno al passato, ma con un design completamente nuovo. La terza maglia dell'Inter per la stagione 2027/28 potrebbe riportare in primo piano due elementi molto particolari della storia del club: il colore arancione e il Biscione. A rivelare in esclusiva i primi dettagli è Footy Headlines, portale specializzato nelle anticipazioni sulle divise delle squadre di calcio, che ha mostrato quello che dovrebbe essere il design del nuovo kit realizzato da Nike.
Colori e dettagliSecondo le indiscrezioni trapelate, la terza divisa dell'Inter sarà prevalentemente arancione, nella tonalità denominata "Turf Orange". Una scelta cromatica piuttosto insolita per i nerazzurri, accompagnata da dettagli nella colorazione "Tar", una particolare sfumatura di grigio-bruno molto scuro. Il logo dell'Inter, lo Swoosh Nike e lo sponsor principale saranno tutti monocromatici, proprio in questa tonalità scura. La caratteristica più sorprendente della nuova maglia, tuttavia, sarà un'altra: un motivo a scaglie di serpente che ricoprirà l'intera superficie della divisa, comprese le maniche. Un chiaro omaggio al Biscione, simbolo storico dell'Inter e della città di Milano.
Ritorno al passatoNon sarebbe la prima volta che Nike sceglie l'arancione per una maglia dell'Inter. Il colore era già stato utilizzato nelle stagioni 2000/01 e 2001/02, prima di tornare protagonista nella terza divisa del 2023/24. Anche il richiamo al serpente ha precedenti recenti: nella stagione 2021/22 l'Inter aveva già utilizzato grafiche ispirate al Biscione sulle proprie maglie. Secondo Footy Headlines, la nuova terza maglia dell'Inter dovrebbe essere commercializzata tra agosto e settembre 2027.
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