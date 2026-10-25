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Emiliano Bigica, tecnico dell'Inter Primavera, ha commentato il successo per 2-1 nello scontro al vertice contro il Parma: "Il Parma anche quest'anno potrà ambire a fare cose importanti. Noi eravamo alla chiusura di un ciclo di partite ravvicinate ed è stato un crescendo, la squadra ha saputo soffrire e dominare, capendo i momenti della gara. Dal punto di vista mentale, auspico una crescita il prima possibile. I ragazzi li ho già visti cresciuti, e questo mi fa piacere e mi rende orgoglioso".

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Com'è stato giocare oggi dopo le fatiche fisiche e mentali della Youth League?

"Sono a capo di uno staff che lavora con grande passione e professionalità: cerchiamo di curare tutti i minimi dettagli nel recupero e nella gestione fisica dei ragazzi. Tutti stanno avendo spazio in questo inizio di stagione, e penso sia questa l'arma che ci sta permettendo di arrivare alla fine di questo ciclo di partite ravvicinate in crescendo. Oggi sul piano fisico abbiamo fatto una partita importante. Ringrazio chi lavora per me perché c'è sempre pochissimo tempo per preparare le gare e soprattutto per allenarsi. Ora avremo una settimana un pelino più lunga e possiamo allenarci un po' di più e prepararci al ciclo di gare prima della sosta".

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Oggi in gol Carrara e Breda, due dei leader della squadra.

"Non assegno ruoli di leader: sono loro che con i loro comportamenti diventano leader tecnici e morali della squadra. Cerco di tenere tutti sulla corda perché se sono nella rosa della Primavera dell'Inter, vuol dire che hanno valori. Cerco di sfruttare le loro caratteristiche, impiegandoli quando è il momento, cercando di non sbagliare le scelte. Tutto il gruppo è da elogiare, anche chi è entrato: i ragazzi stanno capendo che è importante anche chi subentra, soprattutto con 5 sostituzioni".