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Emiliano Bigica, tecnico dell'Inter Primavera, ha commentato il successo per 2-0 in Youth League contro lo Shakhtar Donetsk: "Ottima vittoria soprattutto per il morale della squadra, perchè comunque avevamo già fatto buone prestazioni nelle precedenti partite, sia in campionato che in Youth League, raccogliendo di meno. Abbiamo fatto una gara attenta e concentrata, tecnicamente pulita. Siamo stati bravi soprattutto nella riaggressione e nelle ripartenze".

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Una volta arrivato il 2-0, c'è stato il pensiero alle rimonte subite?

"Gliel'ho fatto notare ai ragazzi. Una squadra come la nostra non può farsi rimontare sempre, dando condizione all'avversario di prendere morale e fiducia. Dobbiamo essere più bravi e più concreti noi, crescendo sul piano mentale. Il risultato è quello che conta e in un campionato che forma il piano caratteriale c'è bisogno che i ragazzi facciano una crescita mentale, che auspico dall'inizio dell'anno".

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Vukaj è partito in sordina, eppure ora sta trovando sempre più spazio. Inoltre, oggi si è visto il rientro di calciatori che mancavano da tempo.

"Vukaj è un ragazzo che si impegna molto in allenamento. È stato premiato per il suo atteggiamento ed è bravo a sfruttare le occasioni che gli sto dando. Il rientro dei giocatori? C'è grande sinergia tra noi e l'U23: questo mi dà la possibilità finalmente di avere titolari che finora non ho avuto. Ne abbiamo ancora 3-4 fuori e spero di recuperarli il prima possibile".