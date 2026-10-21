VIDEO / Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”

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Intervistato da Prime Video prima di Inter-Shakhtar Donetsk, Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha rilasciato queste dichiarazioni:

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"Dopo due sconfitte, è obbligatorio vincere, anche perché giochiamo in casa e perché dobbiamo riguadagnarci quello che ci siamo guadagnati negli anni. Martinez ancora titolare? Quell'ancora non lo capisco. Pepo è il portiere dell'Inter, si è preso le sue responsabilità. Adesso tocca a lui, arriverò anche il momento di Provedel".

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"Dal punto di vista difensivo rispetto all'anno scorso abbiamo cambiato poco, forse alcune letture e un po' di determinazione. Dobbiamo ritrovare equilibrio e capire quando andare in pressione e prendersi dei rischi. Ci stiamo lavorando, il calcio che vogliamo esprimere è fatto anche di errori, dobbiamo solo ritrovare un po' di concentrazione".

(Fonte: Prime Video)