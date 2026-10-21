VIDEO / Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”

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Cristian Chivu ha scelto la formazione dell'Inter per sfidare lo Shakhtar Donetsk nella terza giornata di Champions League. I nerazzurri devono assolutamente vincere per smuovere la classifica dopo i due passi falsi contro Real Madrid e Bruges.

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La novità dell'ultim'ora è confermata: a centrocampo gioca Djed Spence e non Diouf, mentre in cabina di regia torna Calhanoglu con Barella e Sucic (non Mkhitaryan) mezzali e Dimarco sulla fascia sinistra. In difesa c'è Bastoni, con Akanji e Carlos Augusto mentre in porta confermato Martinez.

In attacco riposa Pio Esposito: la coppia scelta da Chivu è composta da Bonny, in grande spolvero dopo i gol contro Bruges e Bologna, e Thuram, anche lui reduce da una grande partita al Dall'Ara.

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INTER (3-5-2): 1 J. Martinez; 25 Akanji, 95 Bastoni, 30 Carlos Augusto; 99 Spence, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 14 Bonny, 9 Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 45 Stante, 46 Bovio, 48 Mosconi, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu

SHAKHTAR (4-1-4-1): 31 Riznyk; 17 Vinicius Tobias, 5 Bondar, 22 Matviyenko, 13 Pedro Henrique; 27 Ocheretko; 30 Alisson Santana, 10 Pedrinho, 6 Marlon Gomes, 77 Mendoza; 9 Kauã Elias.

A disposizione: 23 Fesiun, 2 Traoré, 8 Kryskiv, 11 Newertton, 14 Isaque, 18 Ghram, 20 Karavaiev, 25 Gabriel Carvalho, 29 Nazaryna, 37 Lucas Ferreira, 49 Luca Meirelles, 99 Bruninho.

Allenatore: Arda Turan

Arbitro: Harm Osmers GER

Assistenti: Gittelmann GER - Dietz (GER)

IV Ufficiale: Exner GER

VAR: Schröder GER

AVAR: Brand GER

SQUALIFICATI

Inter: -

Shakhtar: -

DIFFIDATI

Inter: -

Shakhtar: -