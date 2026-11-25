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Emiliano Bigica, tecnico dell'Inter Primavera, ha commentato la pesante sconfitta casalinga contro lo Stoccarda in Youth League: "Il risultato a mio avviso è bugiardo. I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano da dare, dal punto di vista dell'impegno non ho nulla da dire. Dobbiamo migliorare negli ultimi 20 metri, a volte siamo un po' troppo leziosi: nel momento in cui perdiamo ordine, facciamo fatica a difendere, negli ultimi 20 metri comunque ci arriviamo, ci muoviamo, ma poi facciamo le cose complicate invece di quelle semplici".

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Quanto può aver inciso il fatto di aver subito due gol in rapida successione?

"Ha inciso sicuramente, due gol presi uno dietro l'altro ammazzerebbero chiunque. I ragazzi sono rimasti in partita, hanno lavorato, si sono aiutati, hanno giocato da squadra. La differenza l'ha fatta la cattiveria agonistica nelle due aree di rigore".

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In Youth League la situazione è ora quasi compromessa. In campionato arriva il Sassuolo, sua ex squadra.

"Fino a quando la matematica non ci darà per spacciati in Youth League abbiamo ancora speranze, manca ancora una partita. Ora ci ributtiamo nel campionato, una competizione che ci sta vedendo protagonisti: dobbiamo fare di più rispetto a quanto mostrato oggi dal punto di vista della concretezza e della cattiveria nelle due aree di rigore, contro una squadra che viene da una grandissima vittoria a Como, contro la rivelazione del campionato. Saranno motivati a giocare contro la prima, poteva essere il Sassuolo come qualunque altra squadra. Io sono stato dall'altra parte e lo so, dovrò caricare al massimo i ragazzi, sapendo che vogliamo mantenere quella posizione di classifica ed essere protagonisti".