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Cristian breda, difensore dell'Inter Primavera, ha deciso lo scontro al vertice contro il Parma con un gran colpo di testa nella ripresa. Queste le sue parole al termine del match: "Sono contento a livello personale e per il gruppo, ce lo meritavamo. Erano due partite che soffrivamo nell'ultima parte e ci rimontavano, e quindi quella di oggi è una vittoria ci dà morale e fiducia per continuare il nostro percorso".

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In cosa ti senti migliorato rispetto all'anno scorso?

"Sono cresciuto soprattutto mentalmente, grazie anche al mister che ci dà quel qualcosa per fare quello step in avanti verso il mondo dei grandi. Qui è dove mi sento di dire che sono cresciuto di più. Devo continuare a crescere sotto tutti i punti di vista".

Quali sono state le difficoltà maggiori incontrate contro il Parma?

"Loro sono sicuramente una grande squadra, lo sono stati anche l'anno scorso andando in finale. Oggi noi siamo partiti molto bene, poi ci siamo un po' lasciati andare dopo il gol e loro ci hanno messo sotto, sono forti e lo dimostrano i risultati, però abbiamo avuto la forza di non mollare mai. Siamo un gruppo unito, vogliamo vincere".