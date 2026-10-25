Al termine di Inter-Fiorentina, Andrea Stramaccioni ha commentato la pazza gara di San Siro. Dopo essere andata in svantaggio, la squadra di Chivu ha ribaltato la viola nei minuti finali. "L'ho definita una partita diversa, analizzavamo come fosse la settima volta che l'Inter andava in svantaggio, ma questo era uno svantaggio diverso, arrivato all'interno di un dominio, tantissime situazioni che giustificavano la prestazione nerazzurra".

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"Il rigore non dato a Thuram? Mariani il dischetto lo ha indicato, la sensazione è che poi sia arrivato un consulto col Var. Cataloghiamolo come un errore di Mariani, non come metro, questo è calcio di rigore. È doppio errore di arbitro e Var, ma non diciamo che è il metro, questo è calcio di rigore. Non facciamolo passare come metro questo doppio errore. Se diciamo che è il metro, il calcio cambia le regole".

MILAN, ITALY - OCTOBER 25: Marcus Thuram of FC Internazionale celebrates after scoring the goal during the Serie A match between FC Internazionale and ACF Fiorentina at Stadio Giuseppe Meazza on October 25, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Lavelli è un ragazzo promettente, ha segnato valanghe di gol. Dopo i pochi minuti col Bologna oggi è stato decisivo perché la sua entrata ha provocato lo spostamento tattico dell'attacco. Esposito? Poco servito nel primo tempo. Nel secondo tempo ha pagato una scelta tattica di Chivu che ha provato a cambiare le caratteristiche del suo attacco. È stato servito meno del solito".

(Dazn)