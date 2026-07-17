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L'Inter ha blindato uno dei giovani più interessanti del proprio vivaio: Dino Putsen, centrocampista svedese classe 2008, ha prolungato il suo contratto con i nerazzurri, precedentemente in scadenza il 30 giugno 2027. Arrivato a Milano nell'estate del 2024, campione d'Italia U18 un mese fa, ha già collezionato 27 presenze con la Primavera interista.