Quanto costerà il nuovo stadio di Inter e Milan che verrà realizzato entro il 2032? Calcio e Finanza ha potuto visionare i documenti

Marco Astori
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IL NUOVO STADIO

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Quanto costerà il nuovo stadio di Inter e Milan che verrà realizzato entro il 2032? Calcio e Finanza ha potuto visionare i documenti relativi alla maxi operazione dei due club, che arriva a un totale di 2,302 miliardi di euro. Questa cifra, però, comprende componenti molto differenti tra loro: "La prima distinzione riguarda il costo del nuovo impianto in senso stretto. I documenti stimano in 583,7 milioni di euro la realizzazione dello stadio - scrive il portale, cifra che sale a circa 707,9 milioni considerando anche il podio sul quale sorgerà parte del complesso. Un’impostazione che ricorda, per esempio, quella del nuovo stadio del Tottenham.

Nuovo stadio incassi raddoppiati

inter omaggio beccalossi san siro
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Più precisamente, i 1,110 miliardi di costi di realizzazione edilizia sono suddivisi come di seguito:

  • 583,7 milioni di euro per il nuovo stadio;
  • 124,2 milioni per il podio;
  • 371,4 milioni per il Comparto Plurivalente e Riqualificazione Meazza;
  • 31,1 milioni per Energy Center e relativo anello energetico.

I 583,7 milioni dello stadio comprendono a loro volta 44 milioni riferiti ai 20mila metri quadrati di superficie lorda, 140,8 milioni per superfici convenzionali e complementari e quasi 398,9 milioni per le superfici accessorie.

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