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IL NUOVO STADIO

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Quanto costerà il nuovo stadio di Inter e Milan che verrà realizzato entro il 2032? Calcio e Finanza ha potuto visionare i documenti relativi alla maxi operazione dei due club, che arriva a un totale di 2,302 miliardi di euro. Questa cifra, però, comprende componenti molto differenti tra loro: "La prima distinzione riguarda il costo del nuovo impianto in senso stretto. I documenti stimano in 583,7 milioni di euro la realizzazione dello stadio - scrive il portale, cifra che sale a circa 707,9 milioni considerando anche il podio sul quale sorgerà parte del complesso. Un’impostazione che ricorda, per esempio, quella del nuovo stadio del Tottenham.

Getty Images

Più precisamente, i 1,110 miliardi di costi di realizzazione edilizia sono suddivisi come di seguito:

583,7 milioni di euro per il nuovo stadio;

per il nuovo stadio; 124,2 milioni per il podio;

per il podio; 371,4 milioni per il Comparto Plurivalente e Riqualificazione Meazza;

per il Comparto Plurivalente e Riqualificazione Meazza; 31,1 milioni per Energy Center e relativo anello energetico.

I 583,7 milioni dello stadio comprendono a loro volta 44 milioni riferiti ai 20mila metri quadrati di superficie lorda, 140,8 milioni per superfici convenzionali e complementari e quasi 398,9 milioni per le superfici accessorie.

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