La squadra di Bigica, scesa in campo alle 18, ha affrontato il Bra, squadra piemontese che milita in Serie D
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Si conclude con un pareggio la pre-season dell'Inter Primavera. La squadra di Bigica, scesa in campo alle 18 al Konami Football Center in Memory of Giacinto Facchetti, ha affrontato il Bra, squadra piemontese che milita in Serie D. Il primo tempo si è chiuso con il Bra in vantaggio grazie al gol di Florio al 32'.
Nella ripresa il pareggio nerazzurro firmato da Donato (77'). I piemontesi si riportano in vantaggio grazie a Coda (86'), ma al 90esimo il gol di Grisoni Fasana che fissa il risultato sul definitivo 2-2.
32' Florio (B), 77' Donato (I), 86' Coda (B), 90' Grisoni Fasana (I)
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