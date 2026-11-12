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L'ESPLOSIONE DI VUKAJ

Alen Vukaj è uno dei giovani talenti che si stanno mettendo in mostra nella Primavera dell'Inter. Il classe 2008 ha attirato l'attenzione anche in Youth League, grazie a due splendide reti realizzate contro Feyenoord e Shakhtar Donetsk. A parlare delle qualità del centrocampista nerazzurro è stato Fatjon Tafaj, commissario tecnico dell'Albania Under 19, intervistato da FCInterNews.

Il tecnico ha raccontato il suo primo approccio con Vukaj, soffermandosi sui progressi compiuti dal giovane calciatore.

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LA PRIMA IMPRESSIONE SU VUKAJ – “A dire il vero, la mia prima impressione su Alen non è stata del tutto quella che mi aspettavo. In quel periodo ero stato appena nominato allenatore della squadra e, durante il primo lavoro svolto insieme in allenamento, il modo in cui si era presentato non era all’altezza delle aspettative che avevo nei suoi confronti. Bisogna considerare anche il fatto che Alen arrivasse da un infortunio, circostanza che potrebbe aver influito sulle sue condizioni fisiche e sul ritmo degli allenamenti. Nella prima partita gli ho concesso poco spazio e ha avuto a disposizione soltanto pochi minuti. Nella seconda, invece, la sua presenza in campo ha avuto un impatto decisamente positivo e ho iniziato a comprendere meglio le sue qualità e il suo potenziale. Da quel momento le sue prestazioni sono state in costante crescita e oggi posso dire che è un giocatore che si è guadagnato la mia stima e la mia fiducia”.

IL SUO PESO NELLA NAZIONALE – “Penso che Alen sia un giocatore in grado di influire positivamente sulla squadra, non soltanto grazie alle sue qualità individuali, ma anche per il modo in cui comprende e interpreta il gioco. È un calciatore che si assume le proprie responsabilità, non si nasconde nei momenti difficili e ha la capacità di prendere iniziative per aiutare la squadra”.

LE QUALITÀ TECNICHE – “Certamente, è un giocatore che ha dato un contributo importante alla Nazionale U19. Ha un livello qualitativo molto alto e lo considererei uno dei giocatori tecnicamente più forti della nostra squadra. Sa risolvere molto bene le situazioni di uno contro uno e di uno contro due ed è molto intelligente”.

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