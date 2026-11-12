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Un periodo ricco di partite, con l'Inter che sarà impegnata in quattro competizioni: si preannuncia un mese intenso per i nerazzurri, un arco temporale di trentuno giorni con nove sfide in programma. Dal rientro per l'ultima pausa delle Nazionali di quest'anno, la squadra di Chivu è attesa da una serie di gare impegnative e affascinanti fino al 22 dicembre, data in cui è in programma l'ultima partita del 2026 nerazzurro.

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Sono cinque le partite previste a San Siro, dove i tifosi nerazzurri potranno far sentire il proprio calore e supporto alla squadra di Chivu per gli ultimi impegni del 2026, con la stagione che entra nel vivo. Alla ripresa del campionato, però, il primo impegno sarà la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, valida per la 12ª giornata di Serie A, in programma domenica 22 novembre alle ore 20:45. Tre giorni più tardi sarà di nuovo tempo di Champions League, con l'Inter che ospiterà lo Stoccarda a San Siro nella 5ª giornata di League Phase: appuntamento per mercoledì 25 novembre alle ore 21:00. Dopo quella contro i tedeschi, il Meazza ospiterà due sfide ravvicinate contro il Genoa: i nerazzurri affronteranno i rossoblù in campionato sabato 28 novembre alle ore 20:45, per poi ritrovarli negli ottavi di Coppa Italia mercoledì 1 dicembre alle ore 21:00, con l'Inter che inizierà la difesa del titolo conquistato la scorsa stagione.

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Dopo il match di Coppa Italia, la squadra di Chivu sarà attesa da due trasferte consecutive: quella di campionato in casa del Frosinone, in programma sabato 5 dicembre alle ore 18:00 e valida per la 14ª giornata, seguita da quella in Germania contro il Borussia Dortmund, che vedrà i nerazzurri in campo al BVBV Stadion mercoledì 9 dicembre alle ore 21:00 per il 6° turno di League Phase.

Domenica 13 dicembre alle ore 15:00, invece, è previsto l'ultimo match di campionato di quest'anno a San Siro, con l'Inter che affronterà il Torino nella 15ª giornata, seguita dalla trasferta in casa del Lecce in programma venerdì 18 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Via Del Mare. L'ultimo impegno del 2026, invece, metterà in palio il primo trofeo della stagione: martedì 22 dicembre l'Inter affronterà la Lazio nella Supercoppa Italiana, che si giocherà al Meazza alle ore 21:00.

Un ciclo di nove partite in un mese, con un trofeo in palio in un match da giocare davanti al popolo nerazzurro, chiamato a sostenere l'Inter in questo filotto di partite intense per chiudere l'anno nel modo migliore.

(inter.it)