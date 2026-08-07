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Va in scena tra pochi minuti la finale del Memorial Mamma e Papà Cairo: a giocarsi il trofeo saranno il Torino, che ha battuto 4-1 l'Atalanta in semifinale, e l'Inter, che ha travolto il Milan con il punteggio di 4-0. Calcio di inizio alle ore 20:30.

Le formazioni ufficiali:

Torino: Dorigo; Olinga, Carrascosa, Gaffurini, Kugyela, Ballanti, Nascimento, Russo, Bonacina, Zaghini, Malidor. A disp.: Cereser, Goralczyk, Gatto, Conzato, Ferraris, Falasca, Scacchi, Befani, Rivas, Tonica, Tomic, Roda, Scibilia, Mukerjee. All.: Baldini.

Inter (4-3-3): Galliera; Ballo, Breda, Puricelli, Peletti; Kartelo, La Torre, Virtuani; Moranduzzo, Gjeci, Sorino. A disp.: Lleshi, Evangelista, Pavan, Mackiewicz, Arntzen, D'Agostino, Vukoje, Grisoni Fasana, Maghlout, Costante. All.: Bigica.