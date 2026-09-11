I nerazzurri di Bigica, reduci dalla sconfitta in Youth League, tornano a giocare in campionato

Fabio Alampi
Bigica

VIDEO / Bigica: "C'è sempre da imparare, il Real Madrid ci è stato superiore"

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Quarta giornata del campionato Primavera. L'Inter di Bigica, reduce dalla sconfitta per 3-0 in Youth League contro il Real Madrid, affronta il Cagliari, che nel turno precedente ha battuto 2-1 il Sassuolo.

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L'incontro, in programma domenica 13 settembre alle ore 15, sarà diretto da Alessio Vincezi della sezione arbitrale di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Nicola Di Meo di Nichelino e Simone Colella di Imperia.

Real Madrid v FC Internazionale - UEFA Youth League 2026/27

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