I nerazzurri di Bigica, reduci dalla sconfitta in Youth League, tornano a giocare in campionato
VIDEO / Bigica: "C'è sempre da imparare, il Real Madrid ci è stato superiore"
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Quarta giornata del campionato Primavera. L'Inter di Bigica, reduce dalla sconfitta per 3-0 in Youth League contro il Real Madrid, affronta il Cagliari, che nel turno precedente ha battuto 2-1 il Sassuolo.
L'incontro, in programma domenica 13 settembre alle ore 15, sarà diretto da Alessio Vincezi della sezione arbitrale di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Nicola Di Meo di Nichelino e Simone Colella di Imperia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Infortuni
Quando torna disponibile Spence? Non si vuole correre rischi: ecco il piano di Chivu
Ultima ora
Marinozzi: "Diouf porta un elemento nuovo nell'Inter di Chivu. E non si parla di dribbling"
Mercato Inter
Inter tutta considera Carlos Augusto prezioso: club al lavoro per il prolungamento e anche per...
Social
Suning Sports in liquidazione a Hong Kong: un ulteriore elemento lo conferma
Social
Le mezze verità di Mourinho. Inter, manca il dribblomane? Cosa lascia la Champions
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti