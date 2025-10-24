FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter primavera news inter primavera Primavera, Inter di scena sul campo della Cremonese: la designazione arbitrale

inter primavera

Primavera, Inter di scena sul campo della Cremonese: la designazione arbitrale

Primavera, Inter di scena sul campo della Cremonese: la designazione arbitrale - immagine 1
I nerazzurri di Carbone, dopo le vittorie contro Napoli e Union Saint-Gilloise, cercano continuità di risultati
Fabio Alampi Redattore 

Nona giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, reduce dall'entusiasmante vittoria in Youth League contro l'Union Saint-Gilloise e da quella contro il Napoli, cerca continuità di risultati affrontando la Cremonese, penultima in classifica.

Primavera, Inter di scena sul campo della Cremonese: la designazione arbitrale- immagine 2
Getty Images

Resa nota la designazione arbitrale dell'incontro: la sfida, in programma a Cremona sabato alle ore 11, sarà diretta da Mario Picardi della sezione di Viareggio, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Bianchi di Pistoia e Alberto Rinaldi di Pisa.

Leggi anche
Youth League, pagelle Union SG-Inter: Bovio monumentale, Cerpelletti è ovunque
Primavera Inter, grande novità Gjeci! Il talento 2009 che segna a raffica e sembrava perso

© RIPRODUZIONE RISERVATA