Nona giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, reduce dall'entusiasmante vittoria in Youth League contro l'Union Saint-Gilloise e da quella contro il Napoli, cerca continuità di risultati affrontando la Cremonese, penultima in classifica.
Primavera, Inter di scena sul campo della Cremonese: la designazione arbitrale
I nerazzurri di Carbone, dopo le vittorie contro Napoli e Union Saint-Gilloise, cercano continuità di risultati
Resa nota la designazione arbitrale dell'incontro: la sfida, in programma a Cremona sabato alle ore 11, sarà diretta da Mario Picardi della sezione di Viareggio, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Bianchi di Pistoia e Alberto Rinaldi di Pisa.
