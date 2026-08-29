Secondo gol consecutivo per l'attaccante nerazzurro, bene anche El Mahboubi
VIDEO / Primavera, Bigica: "Partita dai due volti. Felicissimo di essere all'Inter"
Difesa
Farronato 6
Può poco o nulla sui due gol dell'Empoli, per il resto è poco impegnato.
Moranduzzo 6,5
Buoni spunti sulla destra, ha anche il merito di mettere sul piede di Peletti il pallone del momentaneo 2-1. Nella ripresa passa a sinistra e arretra il suo raggio di azione.
Breda 6
Qualche sbavatura all'interno di una partita comunque sufficiente. A lui viene dato il compito di guidare il reparto.
Puricelli 6,5
Il più giovane in campo, ma non si direbbe: Bigica lo conferma al centro della difesa e il classe 2009 non demerita, chiudendo ogni varco badando al sodo.
Peletti 6,5
Tiene la posizione sula sinistra, senza soffrire in fase difensiva ma senza proporsi in avanti. Quando lo fa, trova la rete del 2-1. (62'Evangelista)
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