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Per il quarto anno consecutivo il Torino si aggiudica il Memorial "Mamma e Papà Cairo", torneo giovanile dedicato alla categoria Primavera. I granata si aggiudicano il trofeo battendo l'Inter ai calci di rigore. I nerazzurri di Bigica chiudono il primo tempo in vantaggio di due reti grazie a Moranduzzo e Gjeci, ma nella ripresa i piemontesi acciuffano il pareggio con Scacchi e con un discusso rigore assegnato a tempo ormai scaduto e trasformato da Ballanti. Si va ai tiri dagli 11 metri: il Torino ne segna 4 su 4, l'Inter sbaglia con Maghlout e Vukoje.

Torino-Inter 6-4 dcr

Reti: 9' Moranduzzo (I), 31' Gjeci (I), 72' Scacchi (T), 91' rig. Ballanti (T).

Sequenza rigori: Ferraris (T) gol, Grisoni Fasana (I) gol, Ballanti (T) gol, Maghlout (I) alto, Falasca (T) gol, D'Agostino (I) gol, Conzato (T) gol, Vukoje (I) parato.

Torino (4-3-3): Dorigo; Zaghini (32' Gatto), Gaffurini, Carrascosa (46' Tonica), Kugyela (46' Rivas); Nascimento (46' Scacchi), Olinga (61' Ferraris), Ballanti; Malidor (46' Conzato), Russo (46' Falasca), Bonacina (81' Befani). A disp.: Cereser, Goralczyk, Tomic, Roda, Scibilia, Mukerjee. All.: Baldini.

Inter (4-3-3): Galliera; Ballo (46' Evangelista), Breda, Puricelli, Peletti; Kartelo, La Torre (52' Arntzen), Virtuani (69' D'Agostino); Moranduzzo (89' Vukoje), Gjeci (69' Grisoni Fasana), Sorino (52' Maghlout). A disp.: Lleshi, Pavan, Mackiewicz, Costante. All.: Bigica.