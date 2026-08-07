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Tornato a Milano dopo il mancato riscatto da parte del Marsiglia e considerato da subito fuori dal progetto Inter, Benjamin Pavard potrebbe ora rimanere a disposizione di Chivu. Il club nerazzurro ha provato in ogni modo a piazzare il difensore francese, ma non ha ricevuto offerte adeguate. L'ex Bayern Monaco ha inoltre respinto un paio di proposte, e per questo motivo ha continuato ad allenarsi con il resto del gruppo.

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Ora, con la chiusura del mercato che si avvicina, lo scenario sembra essere totalmente diverso: secondo Sportitalia, Pavard rimarrà all'Inter. La sua permanenza chiude le porte a Romero, per il quale era stato trovato un accordo con il Tottenham. I soldi destinati al centrale argentino, a questo punto, potrebbero essere dirottati nuovamente sull'esterno, altra priorità del mercato interista.