Non c'è Jamal Iddrissou al centro dell'attacco dell'Inter Primavera in campo oggi contro la Cremonese. L'attaccante nerazzurro, come appurato da Fcinter1908, ha rimediato un leggero sovraccarico al soleo, e lo staff medico interista ha preferito non rischiare concedendogli qualche giorni di riposo in più, così da averlo al top nelle prossime partite.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter primavera news inter primavera Inter Primavera, problema muscolare per Iddrissou: il punto sulle sue condizioni
inter primavera
Inter Primavera, problema muscolare per Iddrissou: il punto sulle sue condizioni
L'attaccante nerazzurro classe 2007 salta la sfida di oggi contro la Cremonese: assenza importante per Carbone
Nessuna preoccupazione per quanto riguarda le sue condizioni, solo un semplice stop precauzionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA