Non c'è Jamal Iddrissou al centro dell'attacco dell'Inter Primavera in campo oggi contro la Cremonese. L'attaccante nerazzurro, come appurato da Fcinter1908, ha rimediato un leggero sovraccarico al soleo, e lo staff medico interista ha preferito non rischiare concedendogli qualche giorni di riposo in più, così da averlo al top nelle prossime partite.