Inter Primavera, problema muscolare per Iddrissou: il punto sulle sue condizioni

L'attaccante nerazzurro classe 2007 salta la sfida di oggi contro la Cremonese: assenza importante per Carbone
Non c'è Jamal Iddrissou al centro dell'attacco dell'Inter Primavera in campo oggi contro la Cremonese. L'attaccante nerazzurro, come appurato da Fcinter1908, ha rimediato un leggero sovraccarico al soleo, e lo staff medico interista ha preferito non rischiare concedendogli qualche giorni di riposo in più, così da averlo al top nelle prossime partite.

Nessuna preoccupazione per quanto riguarda le sue condizioni, solo un semplice stop precauzionale.

