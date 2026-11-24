"Chiaro che la sua assenza pesa, è tra i migliori al mondo. Ma abbiamo giocatori, anche se con caratteristiche diverse, che daranno quello che daranno". A Barella hanno chiesto quanto perde l'Inter senza Calhanoglu. Con lo Stoccarda non ci sarà ma mancherà anche nelle prossime gare, sicuramente fino alla Supercoppa, quando lo staff medico nerazzurro cercherà di rimetterlo a disposizione di Chivu.

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A centrocampo quindi potrebbe esserci, data anche l'assenza di Zielinski, Sucic. A Skysport sottolineano che la soluzione più naturale sarebbe Stankovic in quel ruolo, ma finora Chivu non ha mai giocato questa carta, sicuramente farà le sue valutazioni nelle prossime ore. Si giocano una maglia anche Curtis Jones e Mkhitaryan.

Su Thuram, che ha svolto la prima parte dell'allenamento col gruppo ed ha poi svolto una seconda parte di allenamento in solitaria, non filtra preoccupazione da parte del club. Sembra più una forma di precauzione quindi si vedrà chi giocherà, accanto ad Esposito, tra il francese e Lautaro che ha giocato un solo spezzone di gara con l'Atalanta e non sembra avere ancora nelle gambe la condizione per partire dall'inizio.

(Fonte: SS24)