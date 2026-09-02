Il centrocampista classe 2008, colonna della Primavera nerazzurra, prolunga il suo rapporto con il club
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L'Inter blinda un altro dei talenti del suo settore giovanile. Giovanni D'Agostino, centrocampista classe 2008, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2029.
Arrivato a Milano nell'estate del 2022 dopo esperienze in vivai importanti come quelli di Napoli e Juventus, nella scorsa stagione ha segnato 15 gol in U18, laureandosi campione d'Italia di categoria.
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