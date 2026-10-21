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Terzo gol stagionale e primo in Youth League per Alen Vukaj, autore della rete che ha sbloccato l'incontro di oggi contro lo Shakhtar Donetsk. Queste le parole dell'attaccante albanese al termine del match: "È stata una bella partita, siamo entrati bene, abbiamo giocato di squadra. Sono contento della vittoria e dobbiamo continuare così".

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Primo gol in Youth League, e sempre più spazio in Primavera: che emozioni stai provando?

"Ringrazio il mister per la fiducia. È una grande emozione il primo gol in Youth League".

In che condizioni arrivate al prossimo impegno in campionato?

"Siamo fiduciosi dopo questa vittoria. Puntiamo a vincere".