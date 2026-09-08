La Primavera nerazzurra scende in campo oggi pomeriggio contro i campioni in carica
VIDEO / Primavera, Bigica: "Partita dai due volti. Felicissimo di essere all'Inter"
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Comincia oggi il cammino in Youth League dell'Inter di Emiliano Bigica: la Primavera nerazzurra affronta oggi pomeriggio il Real Madrid, campione in carica della competizione. Il tecnico interista sceglie di non convocare ragazzi dall'U23 e ancora eleggibili per le partite europee: l'unico 2007 presente in lista è Anas El Mahboubi, protagonista assoluto del successo di venerdì sul campo del Bologna.
I convocati:
Portieri: Farronato, Galliera;
Difensori: Pavan, Peletti, Mackiewicz, Donato, Breda, Rocca, Moranduzzo, Sorino;
Centrocampisti: D'Agostino, La Torre, Kartelo, Virtuani;
Attaccanti: Franchi, Matarrese, Grisoni Fasana, Carrara, Maghlout, El Mahboubi.
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