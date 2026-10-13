La Primavera nerazzurra cerca il riscatto dopo la sconfitta dell'esordio contro il Real Madrid
VIDEO FCIN1908 / Inter Primavera, Bigica: "Due punti buttati. Bruges? Dobbiamo..."
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Seconda giornata di Youth League per l'Inter di Emiliano Bigica, chiamata a riscattare la sconfitta dell'esordio contro il Real Madrid: i nerazzurri ospitano al Konami Centre il Club Brugge, finalista della scorsa edizione. Il tecnico interista deve fare a meno di Virtuani, uscito per un problema fisico sabato contro il Como: nessuna sorpresa nella lista dei 20 convocati. Calcio di inizio alle ore 15.
I convocati:
Portieri: Farronato, Galliera;
Difensori: Lissi, Peletti, Evangelista, Moranduzzo, Rocca, Mackiewicz, Breda;
Centrocampisti: Nese, Putsen, La Torre, Kartelo, D'Agostino;
Attaccanti: El Mahboubi, Carrara, Matarrese, Franchi, Maghlout, Vukaj.
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