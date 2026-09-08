I nerazzurri perdono la prima partita europea della stagione: l'attacco non punge, il centrocampo gira a vuoto
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Difesa
Farronato 6
Può forse essere più reattivo sul secondo gol di Yañez, per il resto fa quello che può.
Moranduzzo 6,5
Nel primo tempo si concede anche alcune sgroppate a supporto della manovra offensiva, e mette sulla testa di Carrara il pallone dell'unica, vera occasione da gol dell'Inter.
Donato 6,5
All'esordio assoluto con la Primavera, non sfigura affatto e si rende protagonista di alcune chiusure importanti, nonostante sia il più giovane in campo per l'Inter.
Mackiewicz 6
Tiene botta nell'uno contro uno contro Ramos, nel complesso rimane a galla nonostante la pressione continua del Real Madrid.
Sorino 5
Costretto a una gara prettamente difensiva, soffre l'intraprendenza di Yañez. Poco reattivo sul lancio dalle retrovie che porta al gol del vantaggio madrileno: una sbavatura che pesa nell'economia del match. (46' Rocca)
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