I nerazzurri perdono la prima partita europea della stagione: l'attacco non punge, il centrocampo gira a vuoto

Fabio Alampi
bigica

VIDEO / Primavera, Bigica: "Partita dai due volti. Felicissimo di essere all'Inter"

Difesa

Farronato 6

Può forse essere più reattivo sul secondo gol di Yañez, per il resto fa quello che può.

Moranduzzo 6,5

Nel primo tempo si concede anche alcune sgroppate a supporto della manovra offensiva, e mette sulla testa di Carrara il pallone dell'unica, vera occasione da gol dell'Inter.

Donato 6,5

All'esordio assoluto con la Primavera, non sfigura affatto e si rende protagonista di alcune chiusure importanti, nonostante sia il più giovane in campo per l'Inter.

Mackiewicz 6

Tiene botta nell'uno contro uno contro Ramos, nel complesso rimane a galla nonostante la pressione continua del Real Madrid.

Real-Inter YL pagelle

Sorino 5

Costretto a una gara prettamente difensiva, soffre l'intraprendenza di Yañez. Poco reattivo sul lancio dalle retrovie che porta al gol del vantaggio madrileno: una sbavatura che pesa nell'economia del match. (46' Rocca)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti