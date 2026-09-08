Inizia con la sfida forse più affascinante la Champions League 26-27 dell'Inter: la squadra di Cristian Chivu è ospite del Real Madrid

Marco Astori
lautaro

VIDEO / Lautaro: "Real Madrid e Mbappé top, siamo pronti. L'anno scorso col Bodo..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Inizia con la sfida forse più affascinante la Champions League 26-27 dell'Inter: la squadra di Cristian Chivu è ospite del Real Madrid di Jose Mourinho al Santiago Bernabeu, stadio in cui ha alzato la sua ultima coppa dalle grandi orecchie.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27
Getty

Per l'occasione, il tecnico romeno opera qualche cambio di formazione: tocca a Marcus Thuram dal 1' in coppia con Lautaro Martinez in attacco. A centrocampo ecco il debutto dal 1' di Curtis Jones al fianco di Barella e Calhanoglu. A sinistra c'è Carlos Augusto, a destra tocca ancora a Diouf.

PHOTO-2026-09-08-15-55-06

Calhanoglu
Getty Images

Sorpresa in difesa: gioca Bisseck al centro con Pavard a destra e Bastoni a sinistra, panchina per Akanji. Tra i pali confermato Martinez.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

REAL MADRID (4-3-3): 1 Courtois; 24 Dumfries, 16 Konaté, 4 Huijsen, 17 Cucurella; 12 Alexander-Arnold, 8 Valverde, 5 Bellingham; 21 Diaz, 10 Mbappé, 7 Vinicius. A disposizione: 13 Lunin, 26 Sergio Mestre, 9 Endrick, 14 Tchouameni, 18 Carreras, 19 Carlos Espi, 22 Rudiger, 25 Diomandé, 27 Thiago Pitarch, 29 Jorge Cestero, 33 Mario Rivas. Allenatore: José Mourinho.

INTER (3-5-2): 1 J. Martinez; 28 Pavard, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 21 Jones, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 6 Stones, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 22 Mkhitaryan, 25 Akanji, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Michael Oliver (ENG). Assistenti: Stuart Burt, James Mainwaring (ENG). IV ufficiale: Sam Barrott (ENG). VAR: Andrew Dallas (SCO). AVAR: Michael Salisbury (ENG).

SQUALIFICATI Real Madrid: Camavinga, Bernardo Silva, Guler Inter: -

DIFFIDATI Real Madrid: - Inter: -

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti