Inizia con la sfida forse più affascinante la Champions League 26-27 dell'Inter: la squadra di Cristian Chivu è ospite del Real Madrid
VIDEO / Lautaro: "Real Madrid e Mbappé top, siamo pronti. L'anno scorso col Bodo..."
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Inizia con la sfida forse più affascinante la Champions League 26-27 dell'Inter: la squadra di Cristian Chivu è ospite del Real Madrid di Jose Mourinho al Santiago Bernabeu, stadio in cui ha alzato la sua ultima coppa dalle grandi orecchie.
Per l'occasione, il tecnico romeno opera qualche cambio di formazione: tocca a Marcus Thuram dal 1' in coppia con Lautaro Martinez in attacco. A centrocampo ecco il debutto dal 1' di Curtis Jones al fianco di Barella e Calhanoglu. A sinistra c'è Carlos Augusto, a destra tocca ancora a Diouf.
Sorpresa in difesa: gioca Bisseck al centro con Pavard a destra e Bastoni a sinistra, panchina per Akanji. Tra i pali confermato Martinez.
LE FORMAZIONI UFFICIALI:
REAL MADRID (4-3-3): 1 Courtois; 24 Dumfries, 16 Konaté, 4 Huijsen, 17 Cucurella; 12 Alexander-Arnold, 8 Valverde, 5 Bellingham; 21 Diaz, 10 Mbappé, 7 Vinicius. A disposizione: 13 Lunin, 26 Sergio Mestre, 9 Endrick, 14 Tchouameni, 18 Carreras, 19 Carlos Espi, 22 Rudiger, 25 Diomandé, 27 Thiago Pitarch, 29 Jorge Cestero, 33 Mario Rivas. Allenatore: José Mourinho.
INTER (3-5-2): 1 J. Martinez; 28 Pavard, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 21 Jones, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 6 Stones, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 22 Mkhitaryan, 25 Akanji, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Michael Oliver (ENG). Assistenti: Stuart Burt, James Mainwaring (ENG). IV ufficiale: Sam Barrott (ENG). VAR: Andrew Dallas (SCO). AVAR: Michael Salisbury (ENG).
SQUALIFICATI Real Madrid: Camavinga, Bernardo Silva, Guler Inter: -
DIFFIDATI Real Madrid: - Inter: -
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