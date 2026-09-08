Durante Inter-Napoli Lautaro Martinez ha mostrato tanto nervosismo, soprattutto per alcune decisioni arbitrali del direttore di gara Sozza

Marco Astori
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VIDEO / Lautaro: "Real Madrid e Mbappé top, siamo pronti. L'anno scorso col Bodo..."

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Durante Inter-Napoli Lautaro Martinez ha mostrato tanto nervosismo, soprattutto per alcune decisioni arbitrali del direttore di gara Sozza.

Lautaro Thuram
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Ed è proprio su questo particolare si sofferma BordoCAM di DAZN, che mostra la furia del capitano dell'Inter dopo una trattenuta ricevuta da Rrahmani.

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Durante il cooling break Lautaro non si calma: "Sozza! Sozza! Ditegli qualcosa!", urla. Arriva Kolarov che gli dice: "Ma mollalo, sei ammonito: mi dai retta? Sei ammonito, mi dai retta? L'ho visto, che ti devo dire? Lascialo stare".

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