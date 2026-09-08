BordoCAM di DAZN ha mostrato una reazione molto piccata di Max Allegri sul finale di gara, dovuta ovviamente alla rimonta subita

Marco Astori
lautaro

VIDEO / Lautaro: "Real Madrid e Mbappé top, siamo pronti. L'anno scorso col Bodo..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Tanti attimi da raccontare in un secondo tempo tra Inter e Napoli sabato sera a San Siro. BordoCAM di DAZN ha mostrato una reazione molto piccata di Max Allegri sul finale di gara, dovuta ovviamente alla rimonta subita.

Allegri

"Quando si riprende dopo il gol del 3-2, Curtis Jones esulta forte per una rimessa conquistata vicino alla panchina del Napoli: il gesto non piace ad Allegri. Ora è la rabbia a venir fuori dall'allenatore del Napoli, che da anche un calcio al cartellone. E non si dà pace per la scelta del cambio modulo", racconta Davide Bernardi.

Screenshot 2026-09-08 alle 18.27.29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti