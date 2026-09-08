BordoCAM di DAZN ha mostrato una reazione molto piccata di Max Allegri sul finale di gara, dovuta ovviamente alla rimonta subita
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Tanti attimi da raccontare in un secondo tempo tra Inter e Napoli sabato sera a San Siro. BordoCAM di DAZN ha mostrato una reazione molto piccata di Max Allegri sul finale di gara, dovuta ovviamente alla rimonta subita.
"Quando si riprende dopo il gol del 3-2, Curtis Jones esulta forte per una rimessa conquistata vicino alla panchina del Napoli: il gesto non piace ad Allegri. Ora è la rabbia a venir fuori dall'allenatore del Napoli, che da anche un calcio al cartellone. E non si dà pace per la scelta del cambio modulo", racconta Davide Bernardi.
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