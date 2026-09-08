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Ha fatto e sta facendo ancora discutere il mancato rigore assegnato all'Inter nel big match di sabato contro il Napoli: grandi proteste nerazzurre per il fallo di mano di Lobotka nella propria area.

Getty

Dopo il gol del vantaggio azzurro, i calciatori dell'Inter hanno infatti protestato in modo veemente con l'arbitro: a raccontarlo è BordoCAM di DAZN.

Lautaro dice a Sozza: "Ma è mano clamorosa". Barella a Sozza: "E' rigore clamoroso". Spinazzola risponde: "Ma stava a un metro". Barella replica: "Ma non c'entra, la alza così!.