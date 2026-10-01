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Il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di Nations League contro la Francia. Queste le sue dichiarazioni:

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"Vogliamo dare un senso a questo percorso, si deve capire quando c'è l'Italia in campo, dobbiamo essere riconoscibili e il nostro standard deve essere quello visto contro la Turchia. Siamo all'inizio di un percorso, bisogna avere grande pazienza, arriveranno ancora momenti duri. Dobbiamo lavorare sull'autostima: in Italia siamo molto bravi a piangerci addosso e a rimarcare le cose negative, ma bisogna anche dirci quando siamo bravi, perché poi inizi a crederci davvero".

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"Serve un pizzico di leggerezza. Con l'Inter poteva andare peggio, è stata una stagione positiva visto che abbiamo vinto due trofei. Mi sento in debito con l'Italia, dopo la Bosnia. Mi sono preso le mie responsabilità con la voglia di mostrare ancor più di prima. Chi toglierei alla Francia? Troppo difficile dirlo".

(Fonte: Sky Sport)