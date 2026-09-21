Prima giornata di campionato per i nerazzurri di Moll
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Comincia con una vittoria il campionato dell'Inter U15: i ragazzi di Juan Moll si impongono con il punteggio di 2-3 sul campo del Venezia e conquistano i primi 3 punti della stagione. Per i nerazzurri sono andati a segno Crivellaro al 6', De Bernardo al 50' e Pacciolla al 78': esordio con la maglia interista per Tomas Zanetti, figlio di Javier, che ha giocato con il numero 6.
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