C'era anche l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti al funerale di Sandro Mazzola. E con lui, è arrivata dopo ed è stata riconosciuta dai tifosi dell'Inter che l'hanno applaudita ed accompagnata con un applauso in Chiesa, c'era anche la moglie, la signora Milly.

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L'ex presidente nerazzurro, figlio del presidente di Mazzola quando era un calciatore dell'Inter, e massimo dirigente nerazzurro quando Sandrino era dirigente, ha fatto leggere un suo messaggio durante la cerimonia funebre che si è tenuta nella Basilica di Sant'Ambrogio, a Milano.

Questa la lettera integrale scritta da Moratti per l'addio di Mazzola:

Ciao Sandro, grazie per l’eredità che ci lasci, del ricordo del tuo stile, della tua determinazione, della tua caparbietà.Grazie per i gol, bellissimi, che ci hanno fatto gioire.Hai suscitato entusiasmo e rispetto durante tutta la tua vita. Adesso raggiungi i Campioni assieme a te della Grande Inter, del cui prestigio godiamo ancora adesso.Forza Sandro, troverai la pace dopo una vita tanto intensa e noi non ti scorderemo mai.Un bacio, Massimo Moratti