Termina in parità la sfida tra Mantova e Inter, venticinquesima giornata del campionata U17. I nerazzurri di Handanovic non vanno oltre al 2-2 sul campo dei virgiliani, ma mantengono il primo posto in classifica con 2 punti di vantaggio sul Milan a una giornata dal termine della regular season. Alla formazione interista non basta la doppietta realizzata da D'Agostino.