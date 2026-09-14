I ragazzi di Dellafiore spazzano via anche i sardi e confermano l'ottimo inizio di stagione
VIDEO FCIN1908 / Inter U16, Dellafiore: "C'è delusione per la sconfitta. Ma ho detto ai ragazzi..."
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Non si ferma la marcia dell'Inter U18. I nerazzurri, campioni d'Italia in carica della categoria, battono 4-0 il Cagliari e conquistano la terza vittoria nelle prime tre giornate di campionato. Una macchina da gol inarrestabile: sono ora 16 le reti segnate dai ragazzi di Dellafiore.
Inter-Cagliari 4-0
Reti: 7', 48' Piva, 14' Strand, 78' Salviato.
Inter (4-3-3): Lleshi; Benatti (60' Slatina), Cassini, Puricelli, Bettelli (77' Pirola); Limido (83' Poltronieri), Pannuto (60' Nese), Morosi (60' Cattaneo); Maghlout (60' Owusu), Strand (46' Salviato), Piva.
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