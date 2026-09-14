Conferme sulla non titolarità di Lautaro Martinez, che per la prima volta in questa stagione non partirà dal primo minuto

Matteo Pifferi
Maglia

VIDEO / Inter, ecco la terza maglia 2026/27: le prime immagini ufficiali

Arrivano importanti novità di formazione in vista di Inter-Udinese, match in programma questa sera alle 20.45 a San Siro.

lautaro inter napoli
Getty Images

Conferme sulla non titolarità di Lautaro Martinez, che per la prima volta in questa stagione non partirà dal 1'. Al suo posto, come riportato da Sky Sport, dovrebbero giocare Thuram e Pio Esposito, con Bonny che però scalpita e spera ancora in una maglia da titolare.

C'è anche un'altra possibile novità a centrocampo: potrebbe giocare dal 1' Mkhitaryan assieme a Barella con Zielinski in cabina di regia.

inter

Fuori, quindi, Sucic, Jones e Calhanoglu, che dovrebbero partire dalla panchina. Sulle fasce Diouf e Carlos Augusto, dietro invece c'è Stones con Akanji e Bastoni a protezione della porta difesa da Martinez.

Lautaro fuori, Chivu cambia anche il centrocampo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti