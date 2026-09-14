Arrivano importanti novità di formazione in vista di Inter-Udinese, match in programma questa sera alle 20.45 a San Siro.

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Conferme sulla non titolarità di Lautaro Martinez, che per la prima volta in questa stagione non partirà dal 1'. Al suo posto, come riportato da Sky Sport, dovrebbero giocare Thuram e Pio Esposito, con Bonny che però scalpita e spera ancora in una maglia da titolare.

C'è anche un'altra possibile novità a centrocampo: potrebbe giocare dal 1' Mkhitaryan assieme a Barella con Zielinski in cabina di regia.

Fuori, quindi, Sucic, Jones e Calhanoglu, che dovrebbero partire dalla panchina. Sulle fasce Diouf e Carlos Augusto, dietro invece c'è Stones con Akanji e Bastoni a protezione della porta difesa da Martinez.