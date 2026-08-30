I campioni d'Italia in carica cominciano alla grandissima: debutto da sogno in categoria per Dellafiore
VIDEO FCIN1908 / Inter U16, Dellafiore: "C'è delusione per la sconfitta. Ma ho detto ai ragazzi..."
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Comincia alla grandissima il campionato dell'Inter U18: i nerazzurri, campioni d'Italia in carica, hanno travolto il malcapitato Monza con un clamoroso 8-0. Esordio da sogno in categoria per il tecnico Paolo Dellafiore, promosso in estate dall'U16. Apre le marcature Morosi dopo soli 3 minuti, raddoppia Limido ed Evangelista cala il tris dopo nemmeno un quarto d'ora. Salviato con una doppietta fissa il punteggio sul 5-0 all'intervallo. Nella ripresa Maghlout allarga il divario, Owusu con una doppietta chiude definitivamente i conti.
Il tabellinoInter-Monza 8-0
Reti: 3' Morosi, 12' Limido, 14' Evangelista, 27', 45' Salviato, 49' Maghlout, 70', 85' Owusu.
Inter (4-3-3): Galliera; Evangelista, Cassini, Mackiewicz, Pirola; Limido, Nese, Morosi; Maghlout, Salviato, Matarrese.
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