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A margine della vittoria per 15-0 in amichevole, il tecnico dell'Inter Under 23 Stefano Vecchi ha parlato in esclusiva ai microfoni di FcInter1908: "I primi giorni stanno andando bene, i ragazzi ci danno dentro, hanno tutti voglia di dimostrare e lavorare: sanno che sarà una stagione importante. Si sta lavorando bene. Ringraziamo chi ci mette a disposizione queste strutture molto belle, si può solo lavorare bene.

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Abbiamo la fortuna di avere diversi ragazzi in prima squadra e si stanno allenando ad altissimo livello: quando torneranno con noi lo alzeranno ulteriormente. Siamo ancora vigili se c'è la possibilità di rinforzare il gruppo: avevamo in campo tanti 2008 e 2009 che stanno facendo vedere tante potenzialità e se continueranno così avranno un grande futuro.

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Non saremo nel girone A, B e C dal punto di vista logistico sono più complicati ma molto stimolanti. Servirà una stagione di alto livello come l'anno scorso. L'idea è quello di cercare un quarto over ma vogliamo valutare bene i nostri ragazzi: si stanno facendo valere, dobbiamo fare valutazioni sulle caratteristiche sul giocatore che vogliamo prendere o che magari non prenderemo nemmeno".