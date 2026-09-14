Attaccante tecnico e di grande qualità, Jamal Iddrissou è cresciuto con un pallone tra i piedi e il sogno di diventare un calciatore. Nato a Brescia il 22 settembre 2007, Jamal ha iniziato a giocare all'età di 6 anni al Sant'Andrea, squadra dilettantistica di Concesio, il paese dove è cresciuto. Entrato nel settore giovanile dell'Inter nel 2017, Iddrissou ha giocato con la maglia nerazzurra in ogni categoria a partire dai Pulcini fino alla Serie C. L'anno scorso Jamal ha collezionato 21 presenze e 12 gol in Primavera, 6 dei quali nella UEFA Youth League, ma ha anche esordito nel calcio professionistico con 14 presenze nell'Inter U23. Punto fermo anche delle Nazionali azzurre giovanili, Jamal ha giocato con l'Italia il Mondiale U20 in Cile nel 2025, competizione nella quale ha segnato un gol.

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PRIME VOLTE

«Giocavo al campo dell'oratorio di Concesio, vicino Brescia, con i miei amici. Mi ricordo bene anche il mio primo gol: avevo 4 anni e giocavo con i ragazzi più grandi, è stata una bella emozione. Ho capito che il calcio poteva diventare la mia vita quando sono entrato nel Settore Giovanile dell'Inter: potersi allenare anche con la Prima Squadra è un privilegio. Per me era un sogno: la mia prima maglia è stata quella di Milito del 2010».

SFIDE E ISPIRAZIONI

«Ho imparato tanto da mister Benny Carbone: mi ha cambiato ruolo e mi ha aiutato molto. In Prima Squadra cerco di prendere spunto da Pio Esposito, che ha una storia simile alla mia, mentre il più difficile da affrontare in allenamento è sicuramente Alessandro Bastoni, difensore fortissimo».

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RICORDI E CARATTERISTICHE

«Ci sono tante partite a cui sono affezionato: la vittoria in casa del Colonia in Youth League davanti a 50mila spettatori è stata la più significativa, ma ricordo anche il turno successivo contro il Real Betis, quando ho segnato una tripletta importante. Tra i professionisti ho esordito l'anno scorso con l'U23, nei minuti finali di una partita con il Cittadella: era un match tosto, ma mi sono divertito. Una qualità che mi aiuta? Penso di essere una persona solare, riesco ad andare d'accordo e divertirmi con tutti, cerco di trasmettere sempre positività».