In Spagna sono ricominciati i ritornelli sull'interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni. Il Mundo Deportivo parla del mercato blaugrana e sostiene che il nerazzurro è nell'elenco dei terzini a cui il club blaugrana starebbe pensando: "Non si esclude la possibilità di ingaggiare un terzino qualora il mercato presentasse un'opportunità interessante. Al momento, ci sono tre nomi sul mercato che corrisponderebbero al profilo ricercato dal Barcellona: Alessandro Bastoni, Nico Schlotterbeck e Lisandro Martínez", si legge a proposito della società catalana.

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Quale potrebbe essere il prezzo di Bastoni

"Il primo nome - si legge sul quotidiano sportivo spagnolo a proposito del difensore di proprietà Inter - è un volto noto a Deco . Il direttore sportivo del Barcellona aveva già tentato di portare il difensore centrale dell'Inter al club la scorsa estate e rimane uno dei suoi maggiori sostenitori. Si era addirittura raggiunto un accordo con il giocatore per un contratto quinquennale fino al 2031, sebbene l'operazione fosse subordinata all'approvazione di Flick. L'allenatore tedesco alla fine bloccò l'operazione, privilegiando altri acquisti e optando inizialmente per un profilo diverso. Tuttavia, Bastoni, 28 anni, resta aperto alla possibilità di vestire la maglia del Barcellona e il suo prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro, dato che ha ancora un anno e mezzo di contratto con l'Inter" .

(Fonte: mundodeportivo.com)