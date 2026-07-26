Sconfitta per l'Inter U23 nella seconda amichevole di questa preseason dopo il test contro il Grosio nel corso del ritiro di Livigno
VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "I ragazzi hanno voglia di dimostrare. Sarà una stagione..."
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Sconfitta per l'Inter U23 nella seconda amichevole di questa preseason dopo il test contro il Grosio nel corso del ritiro di Livigno. I nerazzurri di Stefano Vecchi sono scesi in campo a Borgomanero contro il Novara, avversario di Serie C già affrontato nel corso della stagione passata. Finisce 2-1 per i piemontesi, abili a rimontare il gol di Amerighi che aveva inaugurato il match.
La partita di Borgomanero si apre molto bene con l'Inter, in grado di passare in vantaggio già nel corso del primo minuto di gioco: Amerighi riceve palla sull’esterno, si accentra partendo da sinistra e con un esterno destro bellissimo batte il portiere. Il primo tempo si conclude così con la squadra di Vecchi in vantaggio per 1-0: a inizio ripresa l'Inter si ripresenta con quattro cambi rispetto all'undici iniziale. Al 62' i cambi coinvolgono gli altri sei giocatori di movimento in campo dal 1': l'U23 nerazzurra cambia totalmente, in modo da far collezionare preziosi minuti di gioco per tutti i calciatori nel corso della preparazione estiva. Il pareggio del Novara arriva al 70' con un colpo di testa di Lorenzini su un corner preciso. Dodici minuti più tardi, all'82' i piemontesi trovano il gol del vantaggio con un tiro dalla distanza di Graziani che batte Raimondi anche per un rimbalzo imprevedibile del pallone.
Finisce 2-1 per il Novara: l'Inter U23 tornerà in campo per la prossima partita amichevole domenica 2 agosto a Zanica contro l'AlbinoLeffe.
NOVARA-INTER U23 2-1 | IL TABELLINO
Reti: 1' Amerighi (I), 70' Lorenzini (N), 82' Graziani (N)
NOVARA: 1 Boseggia, 2 Moretti, 3 Lorenzini, 4 Collodel, 5 Miceli, 6 Basso, 7 Valdesi, 8 Dell’Erba, 9 Da Graca, 10 Lanini, 11 Lartey. A disposizione: 12 Anfossi, 13 De Nicoló, 14 Cannavaro, 15 Citi, 16 Ranieri, 17 Di Cosmo, 18 Alberti, 19 Arboscello, 20 Ledonne, 21 Cortese, 23 Canneti, 24 Graziani. Allenatore: Alessandro Birindelli
INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati (12 Raimondi 46'); 15 Stante (26 Re Cecconi 62'), 19 Prestia (4 Breda 62'), 3 Jakirovic (17 Donato 46' (25 Peletti 86')); 2 Aidoo (13 Rocca 46'), 8 Fiordilino (6 Cerpelletti 46'), 7 Kaczmarski (27 Bovo 62'), 5 Amerighi (16 Venturini 62'); 11 Franchi (23 El Mahboubi 46'), 9 Agbonifo (20 Mancuso 62'); 24 Matarrese (22 Zuberek 62'). A disposizione: 21 Taho, 18 Motta, 14 Carrara. Allenatore: Stefano Vecchi
Arbitro: Pietro Miletto Assistenti: Manfredini - Palmulli
(inter.it)
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