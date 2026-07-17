L'allenatore dell'Inter U23 sarà per il secondo anno consecutivo Stefano Vecchi. L'elenco completo dei suoi collaboratori

Gianni Pampinella
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VIDEO FCIN1908 / In sede Inter arriva l'allenatore dell'U23 Stefano Vecchi

Inizia ufficialmente la seconda stagione dell'Inter U23: i giovani nerazzurri saranno impegnati nella Serie C 2026/27, che inizierà nel weekend 22-23 agosto, anticipata dal primo turno della Coppa Italia Serie C nel fine settimana precedente.

L'allenatore dell'Inter U23 sarà per il secondo anno consecutivo Stefano Vecchi. Questo l'elenco completo dei suoi collaboratori che comporranno lo staff tecnico della formazione nerazzurra:

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  • Stefano Vecchi - Allenatore

  • Omar Danesi - Vice Allenatore

  • Massimiliano Sigolo - Collaboratore tecnico

  • Matia Costigliolo - Collaboratore tecnico

  • Mario Familari - Preparatore atletico

  • Paolo Bezzi - Preparatore atletico

  • Paolo Castelli - Preparatore dei portieri

  • Giacomo Toninato - Match analyst

  • Marcello Mancini - Match analyst

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